Осимхен назвал своего кумира среди нападающих

Так вот на кого равняется нигериец.

Нападающий Наполи Виктор Осимхен рассказал, кто из нападающих является для него кумиром и примером для подражания.

Нигерийский форвард признался, что всегда восхищался Дидье Дрогба.

"Дидье Дрогба – мой кумир. В детстве любил смотреть, как он играет. То, как он играл и что он делал как человек – невероятно. Равняюсь на него. Всегда хотел походить на него. Рад, что теперь добился успеха в турнире, где он оставил большой след", - сказал Осимхен.

Напомним, что Наполи обыграл Айнтрахт и впервые в своей истории пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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