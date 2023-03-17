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Осимхен назвал своего кумира среди нападающих

Так вот на кого равняется нигериец.
Сегодня, 11:28
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Наполи Виктор Осимхен рассказал, кто из нападающих является для него кумиром и примером для подражания.

Нигерийский форвард признался, что всегда восхищался Дидье Дрогба.

"Дидье Дрогба – мой кумир. В детстве любил смотреть, как он играет. То, как он играл и что он делал как человек – невероятно. Равняюсь на него. Всегда хотел походить на него. Рад, что теперь добился успеха в турнире, где он оставил большой след", - сказал Осимхен.

Напомним, что Наполи обыграл Айнтрахт и впервые в своей истории пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Онлайн трансляцию жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов вы можете посмотреть на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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