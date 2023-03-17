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Месси не хочет получать меньше Мбаппе в ПСЖ

Вероятно, чемпион мира все же покинет Париж.
Сегодня, 13:40
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси и ПСЖ все еще далеки от продления контракта аргентинца, пишет RMC Sport.

Стороны продолжают переговоры, однако до сих не пришли к единому мнению ни по одному вопросу.

В данный момент существует два варианта: либо активировать опцию продления еще на год, либо же переподписать новый контракт. Однако и здесь есть сложности.

Во-первых, ПСЖ не желает удовлетворять аппетиты аргентинца, а Месси хочет получать если и меньше, то не намного, чем Мбаппе. А это огромные деньги для клуба.

А во-вторых, не все в клубе хотят удержать Лео, к тому же на будущий сезон клуб желает разорвать связку Мбаппе-Месси-Неймар, но учитывая, что бразилец не хочет уходить, Лео - идеальный вариант.

Тем более, что Лионель интересует немалое количество клубов, среди которых особо выделяются Интер Майами и Аль-Иттихад.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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