Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ и помочь клубу выиграть Лигу чемпионов

Бразилец не желает покидать Париж до окончания действия своего контракта.

В ПСЖ вырисовывается интересная ситуация вокруг главных звезд клуба.

Из всей троицы Мбаппе-Месси-Неймар именно бразилец имеет самый длительный контракт с парижанами: Лионель уже летом может стать свободным агентом, а новая сделка Килиана была оформлена как 2+1, а не 3 гарантированных года.

Читай также: Вылет из Лиги чемпионов может поставить крест на будущем Месси в ПСЖ

Тем временем минувшим летом ПСЖ подписал однолетнее продление с Неймаром и теперь его контракт действует до лета 2027 года.

Как сообщает The Athletic, 31-летний вингер не собирается покидать Париж - в его планах завершить там карьеру, попутно попытавшись помочь клубу выиграть заветную Лигу чемпионов.

При этом сам клуб был бы не против избавиться от проблемного бразильца, который постоянно получает травму в ответственный момент сезона.

Напомним, что Неймар травмировался в матче против Лилля (4:3). Несколькими днями ранее ему провели операцию, из-за которой он пропустит остаток сезона.