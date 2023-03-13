Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ и помочь клубу выиграть Лигу чемпионов
В ПСЖ вырисовывается интересная ситуация вокруг главных звезд клуба.
Из всей троицы Мбаппе-Месси-Неймар именно бразилец имеет самый длительный контракт с парижанами: Лионель уже летом может стать свободным агентом, а новая сделка Килиана была оформлена как 2+1, а не 3 гарантированных года.
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Тем временем минувшим летом ПСЖ подписал однолетнее продление с Неймаром и теперь его контракт действует до лета 2027 года.
Как сообщает The Athletic, 31-летний вингер не собирается покидать Париж - в его планах завершить там карьеру, попутно попытавшись помочь клубу выиграть заветную Лигу чемпионов.
При этом сам клуб был бы не против избавиться от проблемного бразильца, который постоянно получает травму в ответственный момент сезона.
Напомним, что Неймар травмировался в матче против Лилля (4:3). Несколькими днями ранее ему провели операцию, из-за которой он пропустит остаток сезона.