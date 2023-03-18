Салах может покинуть Ливерпуль по завершении сезона

Звезда Ливерпуля Мохамед Салах раздумывает над тем, чтобы летом покинуть клуб, сообщает Foot Mercato.

Египтянин уже почти и не скрывает, что хотел бы сделать следующий шаг в своей карьере и покинуть Туманный Альбион.

Салах намерен летом поискать новый топ-клуб, который был бы не прочь подписать вингера. В приоритете египтянина - Испания, пожалуй, Реал и Барселона были бы рады такому трансферу.

Однако так же в СМИ Мохамеда связывают с переходом в ПСЖ, который летом покинет Месси, освободив тем самым место для Салаха.

Напомним, что со статистикой Мохамеда Салаха в этом сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.