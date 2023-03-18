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Салах может покинуть Ливерпуль по завершении сезона

Египтянин хочет новый вызов.
Сегодня, 17:32
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Звезда Ливерпуля Мохамед Салах раздумывает над тем, чтобы летом покинуть клуб, сообщает Foot Mercato.

Египтянин уже почти и не скрывает, что хотел бы сделать следующий шаг в своей карьере и покинуть Туманный Альбион.

Салах намерен летом поискать новый топ-клуб, который был бы не прочь подписать вингера. В приоритете египтянина - Испания, пожалуй, Реал и Барселона были бы рады такому трансферу.

Однако так же в СМИ Мохамеда связывают с переходом в ПСЖ, который летом покинет Месси, освободив тем самым место для Салаха.

Напомним, что со статистикой Мохамеда Салаха в этом сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

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