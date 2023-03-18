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Зинченко - лучший на своей позиции в мире по версии британского издания

Журналисты на Туманном Альбионе высоко оценили талант украинца.
Вчера, 22:37
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Английское издание FourFourTwo обнародовало свой список лучших левых защитников в мировом футболе.

В список попал и украинец Александр Зинченко, но не просто попал, а возглавил этот список.

"Казалось бы, Микель Артета принимал Зинченко на позицию в центре поля, но Александр процветал на позиции левого защитника этого сезона. Подбирая мяч из глубины и отдавая его в центральные зоны, украинец способен диктовать игру с помощью великолепных передач , а также обеспечивать надежную базу, из которой Арсенал может защищаться.

Его статистика тоже обманчива. Всего один гол и две результативные передачи кажется говорят о том, что он не был столь важен для Арсенала, но это не так. Зинченко играет между линиями и прекрасно доставляет мяч к Мартину Эдегору, а тот уже отдает их дальше на Габриэля Мартинелли и Букайо Сака. Без Зинченко были бы веские основания утверждать, что Арсенал не находился бы в том положении, в котором есть сейчас", - пишет портал.

В тройку лучших вошли игроки Манчестер Юнайтед и Милана - Люк Шоу и Тео Эрнандес соответственно.

Лучшие левые защитники мира

  1. Александр Зинченко (Арсенал)
  2. Люк Шоу (Юнайтед)
  3. Тео Эрнандес (Милан)
  4. Эндрю Робертсон (Ливерпуль)
  5. Альфонсо Дэвис (Бавария)
  6. Натан Аке (Ман. Сити)
  7. Ферлан Мэнди (Реал)
  8. Жорди Альба (Барселона)
  9. Нуну Мендеш (ПСЖ)
  10. Бен Чилвелл (Челси)

Напомним, что недавно Зинченко признали автором самого красивого гола Арсенала по итогам прошлого месяца. 


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