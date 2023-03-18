Зинченко - лучший на своей позиции в мире по версии британского издания
Английское издание FourFourTwo обнародовало свой список лучших левых защитников в мировом футболе.
В список попал и украинец Александр Зинченко, но не просто попал, а возглавил этот список.
"Казалось бы, Микель Артета принимал Зинченко на позицию в центре поля, но Александр процветал на позиции левого защитника этого сезона. Подбирая мяч из глубины и отдавая его в центральные зоны, украинец способен диктовать игру с помощью великолепных передач , а также обеспечивать надежную базу, из которой Арсенал может защищаться.
Его статистика тоже обманчива. Всего один гол и две результативные передачи кажется говорят о том, что он не был столь важен для Арсенала, но это не так. Зинченко играет между линиями и прекрасно доставляет мяч к Мартину Эдегору, а тот уже отдает их дальше на Габриэля Мартинелли и Букайо Сака. Без Зинченко были бы веские основания утверждать, что Арсенал не находился бы в том положении, в котором есть сейчас", - пишет портал.
В тройку лучших вошли игроки Манчестер Юнайтед и Милана - Люк Шоу и Тео Эрнандес соответственно.
Лучшие левые защитники мира
- Александр Зинченко (Арсенал)
- Люк Шоу (Юнайтед)
- Тео Эрнандес (Милан)
- Эндрю Робертсон (Ливерпуль)
- Альфонсо Дэвис (Бавария)
- Натан Аке (Ман. Сити)
- Ферлан Мэнди (Реал)
- Жорди Альба (Барселона)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Бен Чилвелл (Челси)
Напомним, что недавно Зинченко признали автором самого красивого гола Арсенала по итогам прошлого месяца.