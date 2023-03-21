Неудачно помочился: Игрок из третьей лиги Италии был удален за глупый поступок

В третьем дивизионе Италии удалили футболиста за то, что он помочился перед выходом на поле. Об этом сообщает издание Sky Sport Italy.

В матче 33-го тура Серии С между Пьяченцой и Лекко произошел забавный эпизод. Форвард гостевой команды Кристьян Бунино разминался у бровки, готовясь к выходу на поле, однако перед выходом на замену решил справить нужду рядом с полем за одними из ворот.

Данный эпизод заметил боковой арбитр и сообщил главному судье, который не раздумывая показал Бунино прямую красную карточку.

Отметим, после матча этим удалением был крайне недоволен главный тренер Лекко, сославшись на "чрезмерность наказания".

Ранее сообщалось, что Буяльский полез на арбитра и получил красную после матча.