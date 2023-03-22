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Ярмоленко: Тяжело без слез смотреть на Черниговщину после деоккупации

Андрей рассказал о своем визите в родную область.
Сегодня, 20:50
Андрей Ярмоленко / Instagram
Андрей Ярмоленко / Instagram

Украинский вингер Андрей Ярмоленко рассказал, что посещал Черниговскую область после деоккупации.

По словам футболиста, тяжело смотреть на родные места без слез.

"Да, я был там после деоккупации. Не в самом Чернигове, а в области, где проживает моя бабушка и откуда родом мои родители. Я ездил именно туда.

Тяжело на это смотреть: свет отключают, по дороге Киев-Чернигов разбомбленные заправки и дома. Трудно на это смотреть, потому что когда ты приезжал в последний раз, то все было классно: город и область расцветали, все было хорошо. А сейчас без слез на это трудно смотреть", - сказал Ярмоленко.

Напомним, ранее Ярмоленко рассказал об уровне русофобии в сборной Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война с россией Андрей Ярмоленко

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