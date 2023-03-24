iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Леоненко: Зинченко просто везет. Он платит украинским СМИ за статьи о себе

Бывший ТВ-эксперт поделился своим мнением об уровне украинца.
Сегодня, 11:19
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Экс-форвард киевского Динамо и бывший телеэксперт Виктор Леоненко раскритиковал игру Александра Зинченко, а также поделился "инсайдом" об украинце.

По словам Леоненка, универсал сборной Украины и Арсенала платит украинским СМИ за статьи о себе.

Читай также: Трюковый пас Александра Зинченко — ключ к успеху Арсенала

"Сейчас просто это модно играть на фланге защиты со смещением к центру. Пользуясь случаем, передаю привет Вацку, который говорил, что я не разбираюсь в футболе. Я считаю, что футбол никуда не ушел, и быстрее Блохина и Беланова никто еще не бегал.

Зинченко просто везучий. Почему вы взяли, что в Англии о нем пишут не трактористы? Может он платит за статьи о себе, я же не знаю. В Украине он точно платит, я даже знаю кому, но не буду говорить. Однако я за это не обвиняю Зинченко.

Пишут, что он "супер", а смотришь на статистику - один гол и два ассиста. У нас такие, как Вацко, любят смотреть на таблицы, где Арсенал находитсяна первом месте, и делать выводы. А если брать именно Вацко, то он просто читает иностранную прессу и пересказывает ее", - сказал экс-игрок в интервью FanDay.

Стоит отметить, что ранее Виктор Вацко в своей авторской программе на YouTube подверг сомнению экспертность Леоненка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Леоненко Александр Зинченко

Статьи по теме

Челси проведет благотворительный матч с Украиной в формате All-Star Челси проведет благотворительный матч с Украиной в формате All-Star
Кэмпбелл: Зинченко с Эвертоном делал то, чего я никогда не видел Кэмпбелл: Зинченко с Эвертоном делал то, чего я никогда не видел
Пирс Морган включил Зинченко в сборную Арсенала всех времен Пирс Морган включил Зинченко в сборную Арсенала всех времен
Зинченко похвастался невероятной техникой во время челленджа по приему мяча Зинченко похвастался невероятной техникой во время челленджа по приему мяча
Помочь журналистам

Видео

Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча
Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202413:05
Франция - Нидерланды: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа12:55
Не будет долго скучать: Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм
Бокс12:50
Стало известно, почему команда Усика настаивала на проведении реванша с Фьюри
Киберспорт12:25
FORZE - FaZe: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Европа12:22
Челси проведет благотворительный матч с Украиной в формате All-Star
Европа12:05
Бавария увольняет Нагельсманна, чтобы не потерять Тухеля
Футбол12:01
Подвал таблицы и неоднозначное выступление в кубках: Сборная Украины в чемпионате Англии
Бокс11:56
Дюбуа: Хочу покончить с доминированием Усика
Европа11:19
Леоненко: Зинченко просто везет. Он платит украинским СМИ за статьи о себе
Европа10:54
Ярмолюк высказался об адаптации в Брентфорде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK