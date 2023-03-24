Леоненко: Зинченко просто везет. Он платит украинским СМИ за статьи о себе

Экс-форвард киевского Динамо и бывший телеэксперт Виктор Леоненко раскритиковал игру Александра Зинченко, а также поделился "инсайдом" об украинце.

По словам Леоненка, универсал сборной Украины и Арсенала платит украинским СМИ за статьи о себе.

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"Сейчас просто это модно играть на фланге защиты со смещением к центру. Пользуясь случаем, передаю привет Вацку, который говорил, что я не разбираюсь в футболе. Я считаю, что футбол никуда не ушел, и быстрее Блохина и Беланова никто еще не бегал.

Зинченко просто везучий. Почему вы взяли, что в Англии о нем пишут не трактористы? Может он платит за статьи о себе, я же не знаю. В Украине он точно платит, я даже знаю кому, но не буду говорить. Однако я за это не обвиняю Зинченко.

Пишут, что он "супер", а смотришь на статистику - один гол и два ассиста. У нас такие, как Вацко, любят смотреть на таблицы, где Арсенал находитсяна первом месте, и делать выводы. А если брать именно Вацко, то он просто читает иностранную прессу и пересказывает ее", - сказал экс-игрок в интервью FanDay.

Стоит отметить, что ранее Виктор Вацко в своей авторской программе на YouTube подверг сомнению экспертность Леоненка.