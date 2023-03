Трюковый пас Александра Зинченко — ключ к успеху Арсенала

Украинский легионер лондонского Арсенала Александр Зинченко спустя полгода в команде успел стать не только важной персоной на футбольном поле, но и любимцем фанатов клуба и спортивных экспертов.

Игру Зинченко любят разбирать британские журналисты. Один из них, Сэм Дин из The Telegraph, также высказал свое мнение. ISPORT представляет адаптацию его текста.

В футболе внешность может быть обманчивой, и немногие игроки знают это лучше, чем Александр Зинченко, который провел большую часть последних нескольких месяцев, готовясь к передаче в одном направлении, прежде чем внезапно передать мяч другому игроку в другой части поля.

Вы можете назвать это пасом "не глядя", но для Зинченко это нечто большее. Левый защитник Арсенала (который на самом деле вовсе не левый защитник) — мастер обмана на мяче, и он использует гораздо больше, чем просто взгляд, чтобы ввести соперника в заблуждение.

Положение стопы, угол наклона туловища, направление головы: все это предполагает один пас, когда Зинченко на самом деле планирует другой.

Для Арсенала это видение и способность выбирать товарища по команде, даже если смотреть в другую сторону, стали одним из самых важных орудий в их борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги.

Зинченко — квотербек Микеля Артеты в полузащите, отмечающий открытые места и углы, которые перемещают мяч вверх по полю и разбивают оборону соперника.

Последний пассовый мастер-класс украинца состоялся в среду вечером (1 марта), когда он сделал больше, чем кто-либо, чтобы разрушить оборону Эвертона. Именно слалом Зинченко вывел из равновесия полузащиту "ирисок" в первом тайме, а его последующая передача на Букайо Сака создала первый гол "канониров".

