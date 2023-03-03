Трюковый пас Александра Зинченко — ключ к успеху Арсенала

Украинский легионер лондонского Арсенала Александр Зинченко спустя полгода в команде успел стать не только важной персоной на футбольном поле, но и любимцем фанатов клуба и спортивных экспертов.

Игру Зинченко любят разбирать британские журналисты. Один из них, Сэм Дин из The Telegraph, также высказал свое мнение. ISPORT представляет адаптацию его текста.

В футболе внешность может быть обманчивой, и немногие игроки знают это лучше, чем Александр Зинченко, который провел большую часть последних нескольких месяцев, готовясь к передаче в одном направлении, прежде чем внезапно передать мяч другому игроку в другой части поля.

Вы можете назвать это пасом "не глядя", но для Зинченко это нечто большее. Левый защитник Арсенала (который на самом деле вовсе не левый защитник) — мастер обмана на мяче, и он использует гораздо больше, чем просто взгляд, чтобы ввести соперника в заблуждение.

Положение стопы, угол наклона туловища, направление головы: все это предполагает один пас, когда Зинченко на самом деле планирует другой.

Для Арсенала это видение и способность выбирать товарища по команде, даже если смотреть в другую сторону, стали одним из самых важных орудий в их борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги.

Зинченко — квотербек Микеля Артеты в полузащите, отмечающий открытые места и углы, которые перемещают мяч вверх по полю и разбивают оборону соперника.

Последний пассовый мастер-класс украинца состоялся в среду вечером (1 марта), когда он сделал больше, чем кто-либо, чтобы разрушить оборону Эвертона. Именно слалом Зинченко вывел из равновесия полузащиту "ирисок" в первом тайме, а его последующая передача на Букайо Сака создала первый гол "канониров".

5️⃣0️⃣ up for @BukayoSaka87!



This sumptuous strike was his 50th goal involvement (goal or assist) in the @premierleague, becoming the 19th player in our history to the landmark 👇 — Arsenal (@Arsenal) March 2, 2023

Он повторил это во втором тайме, отдав размеренную передачу вразрез на Эдди Нкетию, что привело к четвертому голу Арсенала, забитому Габриэлем Мартинелли.

Зинченко выждал свой момент, сместил мяч, чтобы создать угол, а затем одним простым пасом разорвал оборону Эвертона. Это не было ни его голом, ни его ассистом, но, несомненно, было его творением.

An 11th goal of the season for our number 11 😍 pic.twitter.com/ExGScXqq8A — Arsenal (@Arsenal) March 2, 2023

Игра Зинченко против Эвертона была, пожалуй, лучшим аргументом против того, чтобы его называли левым защитником.

Да, он занимает эту позицию, когда мяч находится у противника. Но Арсенал обычно доминирует во владении мячом, а это означает, что Зинченко большую часть игры эффективно играет в роли центрального полузащитника вместе с Жоржиньо или Томасом Парти.

Его карта касаний в середине недели доказывает это. 26-летний игрок появлялся на самых разных позициях, от одной боковой линии до другой и везде между ними.

Карта перемещений Зинченко в игре против Эвертона

Его универсальность и гибкость помогают создавать пространство для других нападающих до такой степени, что Борнмут должен беспокоиться о Зинченко в эти выходные так же, как и о Сака и Мартинелли.

В этом сезоне только один игрок Премьер-лиги — Кевин Де Брюйне из Манчестер Сити — совершает больше передач в финальную треть за игру. Зинченко — это человек, который переводит мяч из безобидной части поля в зону возможностей, часто до того, как соперник понимает, что с ним происходит.

Никто в Арсенале не отдает больше продвигающих передач за игру, и никто в Арсенале не касается мяча чаще. В то время, как многие их атакующие движения проходят через Мартина Эдегора, Гранита Джаку, Сака и Мартинелли, обычно именно Зинченко начинает процесс, направляя мяч в ноги этим игрокам.

Есть один пас, который быстро становится визитной карточкой Зинченко. Находясь на позиции левого инсайда, он будет все делать так, словно он собирается отдать мяч во фланг на вингера. Он смотрит налево и позиционирует свое тело в этом направлении.

Однако в момент исполнения паса нога Зинченко искривляется, и мяч идет в обратном направлении сквозь оборонительные линии. Классический отвлекающий маневр и урок его противникам: следите за мячом, а не за телом.

Эти качества особенно ценны, потому что большинство соперников Арсенала сейчас играют с глубокой компактной защитой. Когда последняя треть поля настолько загружена игроками, требуется футболист класса Зинченко и точность, чтобы найти пробелы, когда они появляются.

"Вот почему мы его приобрели", — сказал Артета на этой неделе. "Потому что он привносит в команду что-то новое".

"Его менталитет и способность делать определенные вещи позволяют нам быть непредсказуемыми и создавать много угроз каждый раз, когда мы владеем мячом. Он играл в матчах против команд с низким блоком 200 раз, и это очень полезно".

В последние сезоны Арсенал преуспел в подборе игроков, и Зинченко уже можно считать одним из лучших игроков в эпоху после ухода Арсена Венгера. Он не был дешевым, но за 30 миллионов фунтов, которые получил Сити, он не был и слишком дорогим.

И это все, прежде чем принять во внимание его огромное влияние за кулисами, где он уже стал одним из лидеров состава. Зинченко очень активен в раздевалке, он знает, что нужно для завоевания титулов, и он установил высокие стандарты для своих товарищей по команде.

Зинченко помог вывести Арсенал на новый уровень, но следует также отметить, что клуб, в свою очередь, помог ему.

Он был эффективным игроком под руководством Пепа Гвардиолы в Сити, но никогда им не был до такой степени. Зинченко выходил в стартовом составе Арсенала в последних 10 матчах чемпионата, что уже больше, чем его самая продолжительная серия последовательных игр в основе Сити.

Как и в случае с Габриэлем Жезусом, потеря Гвардиолы — это приобретение Артеты. В лице Зинченко Арсенал нашел нового лидера и нового организатора, и его ловкость окажется решающей, если они хотят выиграть эту титульную гонку.

Сэм Дин, адаптация Алексей Погорелов