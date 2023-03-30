В Реале определились с суммой, которую готовы потратить на трансфер Беллингема

Мадридцы не готовы отдавать за игрока слишком большие деньги.

Хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем летом может пополнить ряды Реала. Об этом сообщает издание As.

Мадридский клуб всерьез нацелен на подписание англичанина в межсезонье, однако переплачивать за игрока не будет. "Сливочные" готовы оформить трансфер игрока, но не более чем за 120 млн евро.

Данное решение было принято руководством после длительных размышлений. За данные деньги можно подписать форварда на долгосрочную перспективу.

Напомним, на Беллингема также претендуют Манчестер Сити и Ливерпуль, которые также не готовы переплачивать за футболиста.

В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина четыре гола и четыре ассиста в 24 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть Реал.