Специя - Салернитана 1:1: обзор матча и результат игры 2.04.2023

В воскресенье, 2 апреля, на Стадио Альберто Пикко состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором Специя Виктора Коваленко принимала в гостях Салернитану.

Украинец вышел в стартовом составе, однако ничем не отметился и уже в перерыве был заменен. А до этого гости успели выйти вперед.

За несколько минут до свистка на перерыв Маттиа Кальдара неудачно сыграл, пытаясь выбить мяч. Вместо задуманного центрбек отправил его в собственные ворота.

Источник: Getty Images

Но Специя сумела отыграться и без Коваленко. На 70-й минуте уже защитник Салернитаны допустил грубейшую ошибку, не сумев обработать пас. Этим воспользовался Эльдор Шомуродов, выскочивший один на один с Гильермо Очоа и закончивший эпизод, красиво перебросив вратаря.

Источник: Getty Images

До конца поединка хозяева поля даже могли вырвать победу, однако удар Альбина Экдаля приняла на себя штанга.

Обе команды продолжают бороться за выживание: Специя занимает 17-е место с 25 очками, а Салернитана идет 15-й, имея в активе 28 очков.

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Статистика матча Специя - Салернитана 28-го тура Серии А

Специя - Салернитана 1:1

Голы: Шомуродов, 70 - Кальдара, 43 (аг.).

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 14 - 12

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 12 -12

Ожидаемые голы (xG): 2.08 - 1.08

Специя: Драговски - Аду, Кальдара, Ампаду, Николау (Бастони, 77) - Бурабия, Экдаль (Висневски, 85), Коваленко (Журковский, 46) - Верде (Мальдини, 46), Шомуродов, Гьяси (Агудело, 54).

Салернитана: Очоа - Данилюк, Дьембер, Пирола (Фасио, 80) - Самбия (Кастанос, 80), Вилена (Бонаццоли, 80), Кулибали, Брадарич - Диа, Пьонтек (Маджоре, 55), Кандрева (Бохинен, 70).

Предупреждение: Кулибали.