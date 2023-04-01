Ювентус - Верона: обзор и результат матча чемпионата Италии 01.04.2023

"Зебры" пытаются пробиться как можно выше после снятия очков.

В рамках 29 тура чемпионата Италии Ювентус встретился с Вероной.

Туринцы доминировали по ходу всей встречи, но достаточно долго не могли забить.

Гол пришел лишь после перерыва. На 56 минуте Мойзе Кин открыл счет в матче.

Далее коллектив Массимилиано Аллегри лишь сдерживал потуги соперника. Надо сказать, что делали это "зебры" весьма успешно, что помогло им добыть минимальную победу.

На данный момент Ювентус идет на 7 месте, имея 44 балла в активе. От 4 места, дающего право сыграть в ЛЧ клуб отделяет лишь 4 пункта. Напомним, что по ходу сезона с Ювентуса сняли пятнадцать очков.

Статистика матча чемпионата Италии Ювентус - Верона

Ювентус - Верона 1:0

Голы: Кин, 56

xG: 2.17 - 0.42

Владение мячем: 55% - 45%

Удары: 10 - 9

Удары в створ: 2 - 3