Защитник сборной Украины U-21: В спаррингах с Данией и Италией получили много опыта

В рамках подготовки к молодежному Евро-2023 Украина U-21 провела cпарринги с сверстниками из Италии и Дании.

Центрбэк "сине-желтых" Максим Таловеров высказался о прошедших контрольных матчах.

"В этих спаррингах мы получили хороший опыт. В матче с Италией, считаю, мы выглядели неплохо, при этом игра показала, что нам есть куда расти и показывать еще лучший футбол. Моментами мы выглядели не хуже итальянцев, поэтому, по моему мнению, когда сборная Украины прибавит в командной и индивидуальной игре, то сможет выигрывать у таких сборных, как Италия, которую я считаю одним из главных фаворитов на предстоящем чемпионате Европы.

А в матче с Данией наша сборная проявила характер, вырвав победу на последних секундах игры, это тоже своего рода опыт, который обязательно пригодится сборной Украины на Евро.

Когда приезжаешь в сборную, нет много времени наигрывать что-то новое, поэтому мы вспомнили о нашем стиле, вспомнили то, что требует наставник. Команда работала с полной отдачей. Сбор прошел хорошо".

Читай также: УАФ не планирует назначать Билича - источник

Также украинец рассказал смогут ли подопечные Руслана Ротаня подойти к европейскому первенству в необходимых кондициях.

"Тяжелый сезон за спиной будет у всех участников Евро. Поэтому в этом плане ни у кого не будет преимущества. Все будет зависеть от нас. Я не сомневаюсь, что в каждом поединке мы будем действовать с максимальной отдачей и делать все возможное, чтобы достигать положительных результатов. Мы хотим порадовать своих соотечественников в такое нелегкое время, - сказал Таловеров.

Евро-2023 состоится с 21 июня по 8 июля на полях Грузии и Румынии. Украина сыграет в группе В против Румынии, Испании и Хорватии.