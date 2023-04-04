iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник сборной Украины U-21: В спаррингах с Данией и Италией получили много опыта

Максим Таловеров поделился мыслями о последних матчах перед ЧЕ-2023.
Вчера, 22:51
Максим Таловеров / figc.it
Максим Таловеров / figc.it

В рамках подготовки к молодежному Евро-2023 Украина U-21 провела cпарринги с сверстниками из Италии и Дании.

Центрбэк "сине-желтых" Максим Таловеров высказался о прошедших контрольных матчах.

"В этих спаррингах мы получили хороший опыт. В матче с Италией, считаю, мы выглядели неплохо, при этом игра показала, что нам есть куда расти и показывать еще лучший футбол. Моментами мы выглядели не хуже итальянцев, поэтому, по моему мнению, когда сборная Украины прибавит в командной и индивидуальной игре, то сможет выигрывать у таких сборных, как Италия, которую я считаю одним из главных фаворитов на предстоящем чемпионате Европы.

А в матче с Данией наша сборная проявила характер, вырвав победу на последних секундах игры, это тоже своего рода опыт, который обязательно пригодится сборной Украины на Евро.

Когда приезжаешь в сборную, нет много времени наигрывать что-то новое, поэтому мы вспомнили о нашем стиле, вспомнили то, что требует наставник. Команда работала с полной отдачей. Сбор прошел хорошо".

Читай также: УАФ не планирует назначать Билича - источник

Также украинец рассказал смогут ли подопечные Руслана Ротаня подойти к европейскому первенству в необходимых кондициях.

"Тяжелый сезон за спиной будет у всех участников Евро. Поэтому в этом плане ни у кого не будет преимущества. Все будет зависеть от нас. Я не сомневаюсь, что в каждом поединке мы будем действовать с максимальной отдачей и делать все возможное, чтобы достигать положительных результатов. Мы хотим порадовать своих соотечественников в такое нелегкое время, - сказал Таловеров.

Евро-2023 состоится с 21 июня по 8 июля на полях Грузии и Румынии. Украина сыграет в группе В против Румынии, Испании и Хорватии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-21 Евро-2023

Статьи по теме

Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Италии Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Италии
Украина U-21 - Италия U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча Украина U-21 - Италия U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча
Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией
Трансляция матча Украина U-21 - Дания U-21 прерывалась на несколько минут Трансляция матча Украина U-21 - Дания U-21 прерывалась на несколько минут
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Клопп: Если бы у меня было несколько таких сезонов, то я бы уже не тренировал Ливерпуль
Европа00:51
Осасуна в дополнительное время вырвала у Атлетика путевку в финал кубка Испании
Европа00:30
Роналду вышел в лидеры по количеству голов в 2023
Европа00:11
Забарный - десятый украинец в АПЛ
Европа00:07
Лукаку спас Интер от поражения в матче с Ювентусом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Челси и Ливерпуль не сумели определить победителя
Европа23:49
Фрайбург сенсационно выбил Баварию из Кубка Германии
Европа23:36
Забарный дебютировал за Борнмут
Европа23:27
Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб
НБА23:21
Смена амплуа: Карри снимется в комедии от NBC "Mr. Throwback"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK