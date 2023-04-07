Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Брюгге Яремчука

Оле Гуннар Суульшер попал в шорт-лист кандидатов на свободный пост в бельгийском клубе.

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер попал в число кандидатов на место тренера бельгийского Брюгге.

По информации Manchester Evening News, 50-летний норвежец может возглавить команду Романа Яремчука будущим летом.

В данный момент Сульшер возглавляет молодежную команду Кристиансунда. Однако, при этом сообщается, что фаворитом на свободное место считается тренера Стандарда Ронни Дейла.

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Напомним, что в начале марта Брюгге уволил Скотта Паркера с поста главного тренера - под руководством англичанина команда провела всего двенадцать матчей и лишь два из них завершились победой.