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Бьелса близок к работе в сборной Уругвая

Аргентинский специалист больше года находится в поисках подходящего места работы.
Сегодня, 11:10
Марсело Бьелса / Getty Images
Марсело Бьелса / Getty Images

Марсело Бьелса в ближайшее время станет главным тренером сборной Уругвая.

Как сообщает Sky Sports, 67-летний аргентинец согласился возглавить "небесно-голубых", которые уволили Диего Алонсо, проваливший чемпионат мира 2022 года в Катаре - при нем команда не смогла пройти групповой этап.

Сам Бьелса уже больше года остается без работы после того, как 27 февраля 2022 года он покинул Лидс. Он претендовал на место главного тренера Эвертона, однако "ириски" предпочли начать сотрудничество с Шоном Дайчем.

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Уругвай станет для Марсело Бьелсы третьей национальной командой в его тренерской карьере. Ранее он уже возглавлял сборную Чили и дважды родную сборную Аргентины.

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