Главное открытие сборной Италии планирует продолжить карьеру в Европе

Футболист может перейти в один из клубов своей исторической родины.

Форвард сборной Италии Матео Ретеги готовится к тому, что будущим летом он перейдет в один из европейских клубов.

Как сообщает Фабрицио Романо, этим процессом занимается отец игрока.

"Мой следующий клуб будет в Европе. Я бы хотел попробовать свои силы в Серии А, но я пока что без понятия (что будет дальше). Мой отец занимается этим", - заявил Ретеги.

В нынешнем сезоне Матео Ретеги выступает за аргентинский Тигре на правах аренды из Боки Хуниорс. Родившись в Сан-Фернандо, 23-летний нападающий никогда не был в Европе: Однако он получил итальянское гражданство благодаря дедушке со стороны матери, который был родом из Каникатти, Сицилия.

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В недавних матчах отбора ЧЕ-2024 Ретеги дебютировал за сборную Италию, отметившись по голу в матчах со сборными Англии (1:2) и Мальты (2:0).

Сообщается, что игроком интересуется франкфуртский Айнтрахт, а также ряд итальянских клубов.