Ворскла - Ингулец 1:0: обзор матча и результат игры 07.04.2023
Полтавчане обыграли и обогнали в турнирной таблице чемпионата Украины Ингулец.
В рамках 20 тура УПЛ Ворскла встретилась с Ингульцом.
Полтавчане доминировали над соперником из Петрово в первом тайме, однако открыть счет им не удалось.
Вместо этого гол пришел уже во второй половине встречи после того, как коллектив Сергея Ковальца более-менее выровнял игру.
Забитый мяч пришел после подачи со стандарта, а его автором стал защитник Василий Кравец. Это и стало единственным взятием ворот в поединке.
Благодаря добытому результату подопечные Виктора Скрипника поднялись на восьмую позицию в УПЛ, обойдя тот самый Ингулец и добыли первую победу после рестарта чемпионата Украины.
Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Ингулец
Ворскла - Ингулец 1:0
Гол: Кравец, 49.
Владение мячем: 55% - 45%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 6 - 2
Атаки: 115 - 87