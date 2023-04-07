iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ворскла - Ингулец 1:0: обзор матча и результат игры 07.04.2023

Полтавчане обыграли и обогнали в турнирной таблице чемпионата Украины Ингулец.
Сегодня, 16:58
Ворскла - Ингулец
Ворскла - Ингулец

В рамках 20 тура УПЛ Ворскла встретилась с Ингульцом.

Полтавчане доминировали над соперником из Петрово в первом тайме, однако открыть счет им не удалось.

Вместо этого гол пришел уже во второй половине встречи после того, как коллектив Сергея Ковальца более-менее выровнял игру.

Забитый мяч пришел после подачи со стандарта, а его автором стал защитник Василий Кравец. Это и стало единственным взятием ворот в поединке.

Благодаря добытому результату подопечные Виктора Скрипника поднялись на восьмую позицию в УПЛ, обойдя тот самый Ингулец и добыли первую победу после рестарта чемпионата Украины.

Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Ингулец

Ворскла - Ингулец 1:0

Гол: Кравец, 49.

Владение мячем: 55% - 45%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 6 - 2
Атаки: 115 - 87

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина УПЛ ворскла Ингулец

Статьи по теме

Стали известны тренер и игрок февраля и марта в УПЛ Стали известны тренер и игрок февраля и марта в УПЛ
Бессмертный - 63-й тренер в истории чемпионата Украины, возглавлявший один клуб несколько раз Бессмертный - 63-й тренер в истории чемпионата Украины, возглавлявший один клуб несколько раз
Поддержавший войну в Украине Берлускони борется с лейкемией Поддержавший войну в Украине Берлускони борется с лейкемией
B8 вырвали победу над россиянами из Virtus Pro в тяжелом матче B8 вырвали победу над россиянами из Virtus Pro в тяжелом матче
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа17:54
Хави всю ночь пересматривал матч против Реала
Киберспорт17:52
Отбор на Paris Major 2023: B8 играют с Fnatic
Европа17:29
Наставник ПСЖ высказался о плохой форме команды
Формула 117:18
Феррари планирует масштабно обновить болид в течение следующих трех Гран-при
Европа16:58
Ворскла добыла первую победу после возобновления УПЛ
НХЛ16:34
НХЛ: лучшие бомбардиры
Евро 202016:00
Хавбек Челси высказался об увольнении Поттера
Европа15:33
Челси нашел еще одну кандидатуру на пост главного тренера
Европа15:02
Стали известны тренер и игрок февраля и марта в УПЛ
Европа14:58
Ван Дейк и Тьяго смогут сыграть в матче против Арсенала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK