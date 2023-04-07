Ворскла - Ингулец 1:0: обзор матча и результат игры 07.04.2023

Полтавчане обыграли и обогнали в турнирной таблице чемпионата Украины Ингулец.

В рамках 20 тура УПЛ Ворскла встретилась с Ингульцом.

Полтавчане доминировали над соперником из Петрово в первом тайме, однако открыть счет им не удалось.

Вместо этого гол пришел уже во второй половине встречи после того, как коллектив Сергея Ковальца более-менее выровнял игру.

Забитый мяч пришел после подачи со стандарта, а его автором стал защитник Василий Кравец. Это и стало единственным взятием ворот в поединке.

Благодаря добытому результату подопечные Виктора Скрипника поднялись на восьмую позицию в УПЛ, обойдя тот самый Ингулец и добыли первую победу после рестарта чемпионата Украины.

Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Ингулец

Ворскла - Ингулец 1:0

Гол: Кравец, 49.

Владение мячем: 55% - 45%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 6 - 2

Атаки: 115 - 87