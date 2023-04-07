ПСЖ вступил в борьбу с Реалом за Беллингема

Парижане уже провели переговоры с оркужением хавбека.

Парижский клуб всерьез намерен попробовать перехватить Джуда Беллингема у мадридского Реала, сообщает Cadena SER.

Представители ПСЖ уже контактировали с окружением хавбека дортмуднской Боруссии, задавая им вопросы о возможном переходе.

При этом, стоит отметить, что представители Беллингема уже сами ездили в Мадрид вести переговоры с Реалом.

Считается, что парижане не против подписать англичанина из-за непонятной ситуации с Мбаппе и его возможным переходом в Реал.

Сам Беллингем готов перейти в тот клуб, который гарантирует ему ведущую роль в команде.

Напомним, что летом парижский клуб ожидает большая чистка.