Мбаппе может перейти в Реал после завершения следующего сезона

Трансфер француза все же может состояться.

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе все же может воплотить в жизнь свою мечту о переходе в Реал.

Как сообщает издание AS, француз хочет покинуть свой нынешний клуб уже этим летом, но руководство парижан не собирается его отпускать. Таким образом, вероятно он уйдет летом следующего года.

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Источник отмечает, что Киллиан уже сообщил о своем желании топ-менеджменту Реала. По завершению этого сезона Мбаппе проведет встречу с боссами ПСЖ, где скажет им о своем решении.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть Реал