iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе может перейти в Реал после завершения следующего сезона

Трансфер француза все же может состояться.
Сегодня, 16:17
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе все же может воплотить в жизнь свою мечту о переходе в Реал.

Как сообщает издание AS, француз хочет покинуть свой нынешний клуб уже этим летом, но руководство парижан не собирается его отпускать. Таким образом, вероятно он уйдет летом следующего года.

Читай также: Киллиан Мбаппе: статистика-2022/2023

Источник отмечает, что Киллиан уже сообщил о своем желании топ-менеджменту Реала. По завершению этого сезона Мбаппе проведет встречу с боссами ПСЖ, где скажет им о своем решении.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин хочет покинуть Реал


Статьи по теме

Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ
Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов
Металлист - Колос: онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ Металлист - Колос: онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ
Гвардиола прокомментировал возможность Холанда сыграть с Ливерпулем Гвардиола прокомментировал возможность Холанда сыграть с Ливерпулем
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Украина19:03
Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ
Лига Чемпионов18:47
Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов
Украина18:33
Металлист - Колос: онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ
Европа18:21
Гвардиола прокомментировал возможность Холанда сыграть с Ливерпулем
Бокс18:01
Уоррен: Фьюри был готов драться 29 апреля, именно Усик принял окончательное решение
Формула 117:45
Бриджстоун заинтересован в возвращении в Формулу-1
Европа17:38
Гринвуд выразил желание как можно скорее вернуться к выступлениям за Манчестер Юнайтед
Европа17:17
Челси определился с ценником Маунта
НБА17:17
Главная звезда Никс пропустит остаток регулярного сезона
Европа16:59
Забарный наконец может дебютировать за Борнмут
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK