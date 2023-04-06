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ПСЖ планирует летом сделать чистку состава

Парижский клуб хочет избавиться от балласта.
Сегодня, 21:31
Рамос и Месси / psg.fr
Рамос и Месси / psg.fr

ПСЖ готов летом продать лидеров клуба. Об этом сообщает издание GFFN.

Один из руководителей клуба Луиш Кампуш поставил ультиматум футболистам клуба. Игроки обязаны проявить себя до конца сезона, а в противном случае будут выставлены на трансфер.

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Данное правило касается всех футболистов: от звезд и до простых воспитанников. Лишь Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Маркиньос, Данилу Перейра и Марко Верратти получили неприкосновенный статус.

Кампуш таким образом хочет замотивировать игроков на удачное завершение сезона. Летом клуб могут покинуть Лионель Месси, Серхио Рамос и другие члены команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос

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