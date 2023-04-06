ПСЖ планирует летом сделать чистку состава
Парижский клуб хочет избавиться от балласта.
ПСЖ готов летом продать лидеров клуба. Об этом сообщает издание GFFN.
Один из руководителей клуба Луиш Кампуш поставил ультиматум футболистам клуба. Игроки обязаны проявить себя до конца сезона, а в противном случае будут выставлены на трансфер.
Читай также: ПСЖ пытается существенно урезать зарплату Месси
Данное правило касается всех футболистов: от звезд и до простых воспитанников. Лишь Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Маркиньос, Данилу Перейра и Марко Верратти получили неприкосновенный статус.
Кампуш таким образом хочет замотивировать игроков на удачное завершение сезона. Летом клуб могут покинуть Лионель Месси, Серхио Рамос и другие члены команды.