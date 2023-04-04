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ПСЖ пытается существенно урезать зарплату Месси

Вероятность, что Лео покинет Париж неумолимо растет.
Сегодня, 12:59
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

ПСЖ продолжает переговоры с Лионелем Месси по поводу нового контракта. Парижане хотят урезать зарплату аргентинца минимум на четверть, сообщает GFFN.

В Париже наконец поняли, что нельзя бесконечно раздувать зарплатную ведомость, а потому предлагают Месси контракт с существенно меньшей зарплатой.

Аргентинец и его окружение недовольны таким поворотом событий, и все идет к тому, что Лео дейстивтельно покинет ПСЖ этим летом.

С одной стороны, пока ни один клуб не делал Месси конкретное предложение, а с другой, в Барселоне и в МЛС вовсю идет сбор денег на подписание Лионеля.

С полной статистикой аргентинца в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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