ПСЖ пытается существенно урезать зарплату Месси

ПСЖ продолжает переговоры с Лионелем Месси по поводу нового контракта. Парижане хотят урезать зарплату аргентинца минимум на четверть, сообщает GFFN.

В Париже наконец поняли, что нельзя бесконечно раздувать зарплатную ведомость, а потому предлагают Месси контракт с существенно меньшей зарплатой.

Аргентинец и его окружение недовольны таким поворотом событий, и все идет к тому, что Лео дейстивтельно покинет ПСЖ этим летом.

С одной стороны, пока ни один клуб не делал Месси конкретное предложение, а с другой, в Барселоне и в МЛС вовсю идет сбор денег на подписание Лионеля.

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