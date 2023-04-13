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Бавария не будет расторгать контракт с Мане

Сенегалец отделается штрафом.
Сегодня, 16:01
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Садио Мане все же не покинет мюнхенскую Баварию из-за конфликта с Лероем Сане, пишет журналист Керри Хау.

Напомним, что после матча с Манчестер Сити сенегалец поссорился с партнером по команде и ударил того по лицу. Многие предположили, что дни Садио в Баварии сочтены.

Однако все решилось мирным путем. Мане и Сане решили все между собой, а позднее извинились перед одноклубниками.

При этом источник подчеркивает, что клуб все же применит к игроку санкции. Скорее всего, дело закончится лишь штрафом, разрыв контракта более не рассматривается руководством.

Напомним, что ранее некоторые игроки Баварии весьма критично оценили поведение сенегальца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садио Мане Бавария Мюнхен

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