Бавария не будет расторгать контракт с Мане
Сенегалец отделается штрафом.
Садио Мане все же не покинет мюнхенскую Баварию из-за конфликта с Лероем Сане, пишет журналист Керри Хау.
Напомним, что после матча с Манчестер Сити сенегалец поссорился с партнером по команде и ударил того по лицу. Многие предположили, что дни Садио в Баварии сочтены.
Однако все решилось мирным путем. Мане и Сане решили все между собой, а позднее извинились перед одноклубниками.
При этом источник подчеркивает, что клуб все же применит к игроку санкции. Скорее всего, дело закончится лишь штрафом, разрыв контракта более не рассматривается руководством.
Напомним, что ранее некоторые игроки Баварии весьма критично оценили поведение сенегальца.