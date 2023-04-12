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Игроки Баварии ожидают, что клуб продаст Мане после инцидента с Сане

Одноклубники не ожидали подобных действий со стороны сенегальца.
Сегодня, 22:19
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

После провального поединка против Манчестер Сити (0:3) два игрока мюнхенской Баварии стали участниками громкого скандала.

Садио Мане и Лерой Сане повздорили еще на футбольном поле, а уже после финального свистка в раздевалке сенегалец познакомил свой кулак с лицом одноклубника.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, игроки "ротен" были шокированы произошедшим.

Отдельные личности критически высказались относительно поведения Садио, который лишь прошлым летом стал их одноклубником - они не думают, что 31-летний игрок надолго задержится в Мюнхене, особенно после такого.

На данный момент в клубе рассматривают все возможные варианты наказания: штраф, отстранение и даже продажа Мане.

При этом также отмечается, что руководство Баварии этого просто так не оставит и не ограничится штрафом - клуб считает, что он должен стать примером того, как нужно решать подобные вопросы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садио Мане Лерой Сане Бавария Мюнхен

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