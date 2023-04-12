Игроки Баварии ожидают, что клуб продаст Мане после инцидента с Сане
После провального поединка против Манчестер Сити (0:3) два игрока мюнхенской Баварии стали участниками громкого скандала.
Садио Мане и Лерой Сане повздорили еще на футбольном поле, а уже после финального свистка в раздевалке сенегалец познакомил свой кулак с лицом одноклубника.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, игроки "ротен" были шокированы произошедшим.
Отдельные личности критически высказались относительно поведения Садио, который лишь прошлым летом стал их одноклубником - они не думают, что 31-летний игрок надолго задержится в Мюнхене, особенно после такого.
На данный момент в клубе рассматривают все возможные варианты наказания: штраф, отстранение и даже продажа Мане.
При этом также отмечается, что руководство Баварии этого просто так не оставит и не ограничится штрафом - клуб считает, что он должен стать примером того, как нужно решать подобные вопросы.