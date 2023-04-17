Ливерпуль хочет усилиться хавбеком Баварии

Ливерпуль нацелился на полузащитника Баварии Райана Гравенберха. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мюнхенский клуб пока не рассматривает вариант с продажей игрока, однако сам футболист не против сменить команду, чтобы получить больше игровой практики.

Напомним, 20-летний нидерландец прошлым летом перешел из Аякса в Баварию за 18,5 млн евро, подписав контракт до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету Гравенберха 18 неполных матчей в рамках Бундеслиги, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее Клопп назвал причину отказа Ливерпуля от покупки Беллингема.