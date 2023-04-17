iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль хочет усилиться хавбеком Баварии

Гравенберх может летом сменить команду.
Сегодня, 15:53
Райан Гравенберх / Getty Images
Райан Гравенберх / Getty Images

Ливерпуль нацелился на полузащитника Баварии Райана Гравенберха. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Мюнхенский клуб пока не рассматривает вариант с продажей игрока, однако сам футболист не против сменить команду, чтобы получить больше игровой практики.

Напомним, 20-летний нидерландец прошлым летом перешел из Аякса в Баварию за 18,5 млн евро, подписав контракт до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету Гравенберха 18 неполных матчей в рамках Бундеслиги, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее Клопп назвал причину отказа Ливерпуля от покупки Беллингема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль бавария Райан Гравенберх

Статьи по теме

В Баварии определились с судьбой Мане В Баварии определились с судьбой Мане
Президент Баварии высказался о драке Мане и Сане Президент Баварии высказался о драке Мане и Сане
Клопп назвал причину отказа Ливерпуля от покупки Беллингема Клопп назвал причину отказа Ливерпуля от покупки Беллингема
ФА не накажет арбитра, ударившего игрока Ливерпуля локтем ФА не накажет арбитра, ударившего игрока Ливерпуля локтем
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Вафаей уверенно обыграл Джунху
просмотров

Последние новости

Биатлон18:51
Экс-президента IBU обвиняют в коррупционных связях с росией
Европа18:34
Зинченко восстановится от повреждения к следующему матчу Арсенала
Европа18:17
Водитель трамвая обвинил Иммобиле в случившейся аварии
Киберспорт18:15
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт18:08
NaVi обыграли Mongolz на старте IEM Rio 2023
Украина17:38
Ребров согласился возглавить сборную Украины - источник
Европа17:33
Глейзеры намерены остаться во главе Манчестер Юнайтед
Киберспорт16:58
IEM Rio 2023: NaVi сыграют с The Mongolz
Формула 116:51
Хоккенхаймринг хочет вернуться в календарь Формулы-1
ММА16:35
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK