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Клопп назвал причину отказа Ливерпуля от покупки Беллингема

Немецкий специалист хотел получить гарантии от игрока.
Сегодня, 13:25
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Юрген Клопп объяснил, почему клуб отказался от подписания хавбека Боруссии Дортмунд Джуда Беллингема.

"Гарантии очень важны. Если мы решим осуществить трансфер, сможем ли мы это сделать? Это важно. 

Нельзя бороться за Килиана Мбаппе и говорить: "Это атакующий игрок, которого мы хотим, а в итоге понять, что он перейдет в мадридский Реал или останется в ПСЖ. Например.

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Цены, может быть, вы это знаете, может быть, вы этого не знаете, меняются со временем, мы просто должны быть уверены", – сказал Клопп в интервью This is Anfield.

В текущем сезоне на счету 19-летнего англичанина 26 матчей в рамках Бундеслиги, в которых игрок забил четыре года и отдал четыре ассиста.

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