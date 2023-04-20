Стала известна потенциальная зарплата Месси в случае возвращения в Барселону

Аргентинец сможет получать неплохо, но значительно меньше, чем раньше.

Слухи о возвращении Лионеля Месси в Барселону не перестают утихать. Так, например, издание Sport сообщило потенциальную зарплату аргентинца, если переход удастся провернуть.

По информации источника, в связи с большими финансовыми трудностями для каталонцев Месси придется серьезно умерить свои аппетиты. За сезон вингеру будут платить 25 млн евро, что в 4 раза меньше, чем он получал по прошлому контракту до перехода в ПСЖ.

В таком случае, соглашение будет подписано до 2025 года, однако, у действующего чемпиона мира будет право разорвать контракт после завершения сезона-2023/24.

При этом Барселоне точно придется расстаться с рядом футболистов, чтобы позволить себе вернуть в стан команды живую легенду "сине-гранатовых".

Напомним, что на нашем сайте доступна статистика Лео Месси в этом сезоне.