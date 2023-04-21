Зидан определился с клубом, который хотел бы возглавить

Француз может вернуться туда, где провел четверть своей карьеры.

Зинедин Зидан готов выйти из своего творческого отпуска и снова взяться за работу, но уже в Серии А, пишет RMC Sport.

Легендарный француз ждал назначения в сборную Франции, но Дешам сумел сохранить свое место, и теперь Зидан нацелен на то, чтобы возглавить туринский Ювентус.

Зидан, когда-то выступавший за "старую синьору" хочет помочь своему бывшему клубу справиться с текущими неприятностями. Хотя совсем недавно клубу все же вернули 15 очков, однако Зинедин готов взяться за работу в клубе даже без Лиги Чемпионов.

Главной проблемой остается контракт Массимилиано Аллерги. Договор подписан до 2025 года, а если Ювентус решит уволить тренера, то должен будет выплатить ему 20 млн евро компенсации.

Это делает приход Зидана в Ювентус проблемным, однако, как утверждает издание, совсем не невозможным.

Напомним, что ранее слухи связывали Зидана с известным саудовским клубом.