iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зидан определился с клубом, который хотел бы возглавить

Француз может вернуться туда, где провел четверть своей карьеры.
Сегодня, 16:34
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Зинедин Зидан готов выйти из своего творческого отпуска и снова взяться за работу, но уже в Серии А, пишет RMC Sport.

Легендарный француз ждал назначения в сборную Франции, но Дешам сумел сохранить свое место, и теперь Зидан нацелен на то, чтобы возглавить туринский Ювентус.

Зидан, когда-то выступавший за "старую синьору" хочет помочь своему бывшему клубу справиться с текущими неприятностями. Хотя совсем недавно клубу все же вернули 15 очков, однако Зинедин готов взяться за работу в клубе даже без Лиги Чемпионов.

Главной проблемой остается контракт Массимилиано Аллерги. Договор подписан до 2025 года, а если Ювентус решит уволить тренера, то должен будет выплатить ему 20 млн евро компенсации.

Это делает приход Зидана в Ювентус проблемным, однако, как утверждает издание, совсем не невозможным.

Напомним, что ранее слухи связывали Зидана с известным саудовским клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Зинедин Зидан

Статьи по теме

Спортинг - Ювентус 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы Спортинг - Ювентус 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ничья со Спортингом принесла Ювентусу путевку в полуфинал Лиги Европы Ничья со Спортингом принесла Ювентусу путевку в полуфинал Лиги Европы
Ювентусу временно вернули отобранные 15 очков Ювентусу временно вернули отобранные 15 очков
Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Ювентусе Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Ювентусе
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа19:44
Вишняк - о поражении от Зари: Нам не хватило ресурса, чтобы поддавить за счет силовой борьбы
Формула 119:43
Сайнс опроверг слухи о возможном переходе в Ауди
Теннис19:18
Завацкая переиграла россиянку Макарову в четвертьфинале турнира ITF
Другие19:17
Украинская тяжелоатлетка в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы
Европа18:53
Ван Леувен - о победе над Колосом: Судьи делали сегодня много непонятного
Европа18:29
Нагельсманн отклонил предложение Челси
Другие18:26
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы
Европа18:03
Экс-тренер сборной Англии: Гвардиола сделал Артете услугу, продав Зинченка и Жезуса
Европа17:25
Легенда Ман Сити может возглавить Челси
Автоспорт17:20
"Даже мама говорила, что должен выбрать Феррари": Валентино Росси признался, что мог попасть в Ф-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK