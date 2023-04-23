Милан - Лечче 2:0: обзор матча и результат игры 23.04.2023

В воскресенье, 23 апреля, Милан в рамках 31-го тура итальянской Серии А принимал на своем поле Лечче.

Команда Стефано Пиоли после двух подряд ничьих в чемпионате сумела вернуться на победный путь, обыграв соперника из нижней части турнирной таблицы со счетом 2:0.

В начале матча Милан мог рассчитывать на пенальти, но удар с одиннадцатиметровой отметки был отменен после просмотра арбитром видеоповтора.

После героем противостояния стал один из лидеров хозяев поля Рафаэл Леау, оформивший дубль. Сначала португальский вингер "россонери" под конец первого тайма головой замкнул навес в штрафную, а на 75-й минуте встречи, разобравшись с несколькими соперниками точно пробил в нижний угол ворот.

Источник: Getty Images

На данный момент Милан, набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, уступая Роме по дополнительным показателям. Лечче находится на 16-й позиции, имея в своем активе 28 баллов.

Статистика матча Милан - Лечче 31-го тура чемпионата Италии

Милан - Лечче 2:0

Голы: Леау, 40, 75

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 6 - 10

Ожидаемые голы (xG): 0.97 - 1.21

Милан: Меньян, Калулу, Тиав (Кьер 60), Томори, Эрнандес, Крунич, Тонали (Беннасер 59), Мессиас (Салемакерс 59), Диас (Ориги 78), Леау (Де Кетеларе 78), Ребич

Лечче: Фальконе, Жендрей (Романьоли 79), Баширотто, Умтити, Галло, Блен (Гонсалес 77), Хьюлманд, Уден, Ди Франческо (Стрефецца 65), Сисей (Перссон 65), Банда (Мале 79)

Предупреждениe: Тиав 27.