Анчелотти - о возвращении Месси в Барселону: Для меня это не проблема

Итальянец считает, что данный переход пойдет на пользу чемпионату.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в Барселону.

"Месси может делать все, что захочет. Барселона – тоже. Для меня это не проблема.

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Мне нравится Месси как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно", – сказал Анчелотти в интервью As.

Напомним, летом 2021 года Месси присоединился к ПСЖ в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт. До конца контракта аргентинца осталось всего два месяца.