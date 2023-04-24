iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти - о возвращении Месси в Барселону: Для меня это не проблема

Итальянец считает, что данный переход пойдет на пользу чемпионату.
Сегодня, 16:23
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в Барселону.

"Месси может делать все, что захочет. Барселона – тоже. Для меня это не проблема.

Читай также: Стала известна потенциальная зарплата Месси в случае возвращения в Барселону

Мне нравится Месси как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно", – сказал Анчелотти в интервью As.

Напомним, летом 2021 года Месси присоединился к ПСЖ в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт. До конца контракта аргентинца осталось всего два месяца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

Барселона определилась с ценником Торреса Барселона определилась с ценником Торреса
Хави - о победах 1:0: Я только за, если Барселона все матчи так выиграет Хави - о победах 1:0: Я только за, если Барселона все матчи так выиграет
Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании Барселона - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
Гол Торреса принес Барселоне победу над Атлетико Гол Торреса принес Барселоне победу над Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед
Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан уничтожил Вафаея, Уилсон уступил Хиггинсу
просмотров

Последние новости

Европа19:27
Один из самых скандальных арбитров Ла Лиги может перебраться в чемпионат к Роналду
Украина19:25
Два экс-футболиста сборной Украины вот-вот получат тренерские лицензии
18:59
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан уничтожил Вафаея, Уилсон уступил Хиггинсу
Теннис18:54
Даяна Ястремская прошла в финал квалификации в Мадриде
Теннис18:46
Марченко уступил немецкому теннисисту и не прошел в основу чешского "челленджера"
Формула 118:37
Владельцы Формулы-1 намерены купить Индикар
Европа и мир18:20
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины уничтожила Сербию
Украина17:56
Александрия и Ингулец в скучном матче не выявили сильнейшего
Европа17:53
Барселона определилась с ценником Торреса
Европа17:27
Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Кейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK