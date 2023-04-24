Анчелотти - о возвращении Месси в Барселону: Для меня это не проблема
Итальянец считает, что данный переход пойдет на пользу чемпионату.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в Барселону.
"Месси может делать все, что захочет. Барселона – тоже. Для меня это не проблема.
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Мне нравится Месси как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно", – сказал Анчелотти в интервью As.
Напомним, летом 2021 года Месси присоединился к ПСЖ в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт. До конца контракта аргентинца осталось всего два месяца.