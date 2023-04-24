Президент Атлетико хотел бы, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании
Глава "матрасников" ждет камбэка легенд.
Президент Атлетико Энрике Сересо заявил, что хотел бы увидеть возвращение нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Ла Лигу.
"Думаю, было бы прекрасно, если бы Месси вернулся в Ла Лигу, как и Криштиану Роналду.
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Оба еще играют, и было бы здорово, если бы они вернулись", – заявил Сересо в интервью Goal.
Напомним, Роналду покинул Реал летом 2018 года, перейдя в Ювентус, а Месси в 2021 году сменил Барселону на ПСЖ.