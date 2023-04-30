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Бавария нашла неожиданную альтернативу Кейну

Олли Уоткинс может получить солидное повышение.
Сегодня, 16:26
Олли Уоткинс / Getty Images
Олли Уоткинс / Getty Images

Бавария заинтересована в подписании нападающего Астон Виллы Олии Уоткинса, пишет Bild.

Мюнхенцы считают своей главной целью Харри Кейна, однако форвард "шпор" будет недешевым подписанием. Кроме того на Кейна претендует и Манчестер Юнайтед.

В случае, если сделка с Харри сорвется, мюнхенцы могут попробовать подписать 27-летнего Олли Уоткинса, который проводит неплохой сезон в составе Астон Виллы.

В текущем сезоне Уоткинс провел 32 матча в АПЛ, при этом забил 14 мячей и совершил 6 ассистов. Трансфермаркт оценивает английского форварда в 32 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Баварию может покинуть один из вратерей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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