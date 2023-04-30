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Бавария - Герта 2:0: обзор матча и результат игры 30.04.2023

Мюнхенский клуб прервал четырехматчевую серию без побед и вернулся на первое место чемпионата Германии.
Сегодня, 18:42
Серж Гнабри / Getty Images
Серж Гнабри / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, в Мюнхене прошел матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сошлись Бавария и Герта.

Так как дортмундская Боруссия не смогла обыграть Бохум, у "ротен" появился шанс вернуться на первое место таблицы. Для этого нужно было обыгрывать берлинцев.

Долгое время оборона "бело-голубых" сдерживала натиск хозяев поля, но ближе к концу матча она все же дала сбой.

На 69-й минуте Джошуа Киммих забросил мяч на 11-метровую отметку, откуда Серж Гнабри в падении ударом головой отправил мяч в угол ворот Герты.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

А спустя десять минут Бавария, по сути, закрыла вопрос о победителе. И снова сработал заброс от Киммиха. Немец выполнил навес на дальнюю штангу на Кингсли Комана, который сумел принять мяч и с близкого расстояния переиграл вратаря.

Источник: Getty Images

В итоге Бавария заработала важнейшие три очка, которые позволили ей вернуться на первое место в таблице, опередив Боруссию на одно очко. Герта же остается безнадежно последней с 22-мя очками за четыре тура до финиша.

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Статистика матча Бавария - Герта 30-го тура Бундеслиги

Бавария - Герта 2:0
Голы: Гнабри, 69, Коман, 79.

Владение мячом: 75% - 25%
Удары: 25 - 2
Удары в створ: 9 - 1
Фолы: 5 - 8
Ожидаемые голы (xG): 3.05 - 0.16

Бавария: Зоммер - Мазрауи (Станишич, 74), Павар, Де Лигт, Канселу - Киммих, Горецка (Сане, 46), Гнабри, Мусиала (Гравенберх, 61), Коман (Тель, 81) - Мане (Мюллер, 61).

Герта: Кристенсен - Кенни, Уремович, Рогель, Платтенхардт - Лукебакио (Шерхант, 83), Тусар, Боэтьюс (Штанге, 83), Миттельштадт (Маза, 65) - Нганкам (Эджуке, 55), Нидерлехнер (Канга, 55).

Предупреждения: Горецка, Канселу.

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