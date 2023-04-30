Только четыре игрока ПСЖ подошли к фанатам после поражения от Лорьяна

Кажется, в команде что-то идет не так.

В воскресенье, 30 апреля, ПСЖ сенсационно уступил Лорьяну со счетом 1:3.

После поражения лишь четыре игрока команды подошли поблагодарить болельщиков после матча. Естественно, после такого в СМИ опять зашел разговор об атмосфере в парижской команде.

Однако вратарь команды Джанлуиджи Доннарума заявил, что не стоит принимать поведение игроков близко к сердцу, таким образом они переживают свое разочарование.

"Это нормально, просто они расстроены из-за игры. Конфликта с болельщиками нет. Некоторые из нас подошли поприветствовать их. Поймите моих партнеров, они очень разочарованы после этого матча. Каждый переживает поражения по-разному.

Трудно говорить после такого тяжелого момента. Мы знаем, что сегодня потерпели неудачу, но еще не поняли, что пошло не так. Мы должны были действовать намного лучше. Это огромное разочарование для наших болельщиков.

Мы остаемся на восемь очков впереди в борьбе за титул. Мы сохраняем преимущество. Мы не должны забивать себе голову этим, нужно оставаться сосредоточенными до конца чемпионата и выиграть этот титул", – приводит слова вратаря ПСЖ Culture PSG.

Ранее стало известно, что Мбаппе пытается переманить в Париж нападающего Айнтрахта.