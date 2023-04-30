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ПСЖ в меньшинстве сенсационно уступил Лорьяну

Хакими серьезно подвел команду.
Сегодня, 20:03
Хуан Бернат / Getty Images
Хуан Бернат / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, ПСЖ принимал дома скромный Лорьян.

Матч начался с жесткого фола Хакими, за что марокканец заслуженно получил желлтую карточку. ПСЖ давил как мог, но неожиданно пропустил гол в контратаке, а спустя пару минут Хакими получил вторую желтую и оставил хозяев в меньшинстве.

Однако Мбаппе даже в меньшинстве продолжал кошмарить защиту Лорьяну, а в конце концов сравнял счет, забив очень курьезный гол. Однако гости воспользовались своим преимуществом и закатили парижанам второй мяч на 40-й минуте.

Во втором тайме ПСЖ имел отличные моменты вернуть паритет на поле, однако Мвого был непробиваем. Интересно, что и Лорьян не сидел в обороне, в самой концовке матча еще один мяч забил Дьенг, но судья отменил гол, тогда Дьенг забил еще раз, и в этот раз взятие ворот засчитали.

Статистика матча ПСЖ - Лорьян чемпионата Франции

ПСЖ - Лорьян 1:3  
Голы: Мбаппе, 29 - Ле Фе, 15, Йонгва, 38, Дьенг, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.81 - 3.51
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 13 - 7
Удары в створ: 4 - 4     
Фолы: 9 - 14

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат (Мендеш, 56) - Солер (Фабиан Руис, 46), Витинья (Экитик, 65), Данилу Перейра (Заир-Эмери, 79), Верратти - Месси, Мбаппе.

Лорьян: Мвого -  Ле Гофф, Тальби  Меите - Калулу (Катлин, 65), Йонгва, Абержель, Инносент (Кари, 59), Февр, Ле Фе (Понсо, 89) - Коне (Дьенг, 64).

Предупреждения: Хакими, 5, 20, Маркиньос, 51, Верратти, 73 - Инносент, 32, Ле Фе, 52, Дьенг, 77

Удаление: Хакими, 20

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лорьян ПСЖ

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