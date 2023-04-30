Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Игроки Лорьяна так и не поняли, почему судья указал на центр поля.

Очень странный момент произошел в матче 33-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и Лорьяном.

На 29-й минуте поединка парижане атаковали ворота гостей. В конце эпизода Килиан Мбаппе оказался на газоне, а главный арбитр дал свисток, назначив свободный удар.

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Голкипер Лорьяна Ивон Мвого положил мяч на газон, собираясь отдать передачу, но ему помешал Мбаппе, который отправил мяч в пустые ворота. Судья же засчитал гол.

Видео гола Килиана Мбаппе

К тому моменту ПСЖ уступал со счетом 0:1 и уже успел остаться в меньшинстве - за вторую желтую досрочно ушел отдыхать Ашраф Хакими. Однако под занавес тайма гости вновь вышли вперед.

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Источник: MEGOGO