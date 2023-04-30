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Марсель - Осер 2:1: обзор матча и результат игры 30.04.2023

Отсутвие украинца чуть не сказалось на результате команды.
Вчера, 23:35
ФК Марсель / om.net
ФК Марсель / om.net

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 33-го тура Лиги 1 Марсель принимал Осер. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первыми смогли отличиться гости. Бираме Туре забил на 33-й минуте, после чего его команда села в глубокую оборону.

Далее хозчева сумели отыграться и выйти вперед лишь под занавес встречи. Дженгиз Ундер и Алексис Санчес стали спасителями провансальцев.

Отметим, украинский хавбек Марселя Руслан Малиновский пропускал данный матч из-за травмы.

Статистика матча Марсель - Осер чемпионата Франции

Марсель - Осер 2:1
Голы: Ундер, 75, Санчес, 77 - Туре, 33

Ожидаемые голы (xG): 3.11 - 0.39
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 25 - 11
Удары в створ: 4 - 3    
Фолы: 7 - 4

Марсель: Лопес, Каборе (Нуну Тавареш, 46), Колашинац, Мбемба (Гендузи, 71), Жиго, Клосс, Верету, Ронжье, Ундер, Санчес, Витинья (Пайет, 70).

Осер: Раду, Жанвье, Жубал, Пелленар, Зедадка, Равелосон, Мшангама (Перрен, 79), Туре, Эн (Синайоко, 79), Ньянг (Аблин, 68), Да Кошта (Сахи, 79).

Предупреждение: Санчес (41).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Осер Лига 1

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