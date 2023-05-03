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Бавария хочет продать Гнабри, игрок хочет остаться в Мюнхене

Мюнхенский клуб готовит список игроков на продажу и Серж - один из них.
Сегодня, 00:33
Серж Гнабри / Getty Images
Серж Гнабри / Getty Images

До открытия летнего трансферного окна остался всего месяц, а потому клубы уже вовсю подготавливают свои планы.

В планы мюнхенской Баварии не входит Серж Гнабри. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста SPORT1 Керри Хау, "ротен" не против избавиться от 27-летнего футболиста.

Проблема в том, что сам Гнабри не желает уходить: ему очень комфортно как в клубе, так и в городе, он достаточно популярен среди одноклубников, а его лучшим другом считается нынешний капитан команды Джошуа Киммих, который может выступить его адвокатом перед руководством.

К тому же, главному тренеру Баварии Томасу Тухелю нравится игрок и он продолжает в него верить, несмотря на его плохую игровую форму.

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При этом еще одной преградой на пути к его продаже может стать его зарплата - маловероятно, что найдется клуб, который захочет платить ему столько же, сколько он получает в Мюнхене.

В нынешнем сезоне Серж Гнабри принял участие в 43 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 13 голов и 11 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серж Гнабри Бавария Мюнхен

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