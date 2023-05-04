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Нойер рассказал, как идет его восстановление

У немца все идет по плану.
Сегодня, 10:45
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Мануэль Нойер поделился впечатлениями о том, как протекает его восстановление.

Напомним, что немецкий голкипер сломал ногу во время лыжной прогулки, и пропускает текущий сезон. Предположительно, вратар должен вернуться в строй уже летом.

Нойер порадовал фанатов новостями, что дела у него складываются прекрасно. Немец уже приступил к силовым и вратарским тренировкам.

"У меня все хорошо. Я счастлив, что могу каждый день приезжать в тренировочный центр и проводить там занятия. Восстановление проходит очень хорошо, мы довольны. Последние тесты тоже были хорошими. Приятно каждый день делать шаг вперед. Мы все настроены оптимистично.

Вратарские упражнения, которые я пока выполняю в помещении, проходят хорошо. Я уже могу ездить на велосипеде без каких-либо проблем, а также выполнять большинство силовых упражнений.

Мы каждый день видимся с моими партнёрами по команде и много общаемся друг с другом. Теперь мы снова взяли всё в свои руки. Я уверен, что мы станем чемпионами Германии", - заявил Нойер в эфире клубного ТВ.

Напомним, что в последнем туре Бундеслиги Бавария одолела Герту и вернула себе первое место в чемпионате.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер Бавария Мюнхен

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