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Да придет спаситель: Астон Вилла готова выкупить Торреса у Барселоны

Испанец может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 21:53
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Нападающий Барселоны Ферран Торрес интерес Астон Вилле. Об этом сообщает издание Marca.

Английский клуб намерен укрепить линию атаки и проявляет интерес к испанцу и форварду Ювентуса Душану Влаховичу. "Бордовые" готовые отдать за обоих игроков 100 млн евро.

В переходе Торреса лично заинтересован главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери. Испанский специалист считает футболиста весьма талантливым, ввиду чего наставник готов полностью раскрыть потенциал Феррана.

Отметим, англичане готовы раскошелиться на нападающего каталонцев на 55-65 млн евро. Летом клубы сядут за стол переговоров.

В текущем сезоне на счету Торреса четыре гола и один ассист в 29 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона готова летом усилиться полузащитником Фиорентины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Астон Вилла Ферран Торрес

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