Барселона готова летом усилиться полузащитником Фиорентины

Один из героев ЧМ-2022 может пойти на повышение.

Хавбек Фиорентины Софьян Амрабат попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщает издание As.

Руководство каталонцев хочет укрепить опорную зону, подписав марокканца. При этом трансфер игрока не будет зависеть от будущего ветерана команды Серхио Бускетса.

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Кроме того, "сине-гранатовые" готовы оформить переход лишь по "разумной цене". Клуб не будет переплачивать за хавбека.

Отметим, Барселона была заинтересована в трансфере Амрабата еще зимой, однако он не состоялся из-за нежелания "фиалок" отпускать футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету 26-летнего марокканца один ассист в 27 матчах Серии А.