Президент Наполи активировал опцию продления контракта с главным тренером

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сообщил, что воспользовался опцией продления контракта с главным тренером Лучано Спаллетти после завоевания командой чемпионства.

"Спаллетти - это человек, которого я преследовал много лет, и наконец-то мне удалось привести его в Наполи. Он вернул нас в Европу, и теперь я хотел бы открыть с ним новую эру, потому что он отличный лидер.

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Я уже воспользовался опцией продления, которая была в его контракте. Люди не остаются в Наполи просто из-за опции, Лучано сказал, что он влюблен в Неаполь. Сейчас он здесь герой и вошел в историю, поэтому совершенно правильно, чтобы он наслаждался этим", - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Действующий контракт 64-летнего Спаллетти с Наполи был рассчитан до июня 2023 года, но в договоре была предусмотрена возможность продления еще на сезон. Итальянский специалист возглавляет неаполитанскую команду с 2021 года.

Отметим, также президент Наполи сделал заявление по поводу будущего нападающего Виктора Осимхена.