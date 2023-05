Определилась судьба Осимхена в Наполи

Нападающий Наполи Виктор Осимхен продолжит свою карьеру в неаполитанской команде.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис признался, что не будет отпускать форварда в следующем сезоне.

"Я не продам Осимхена этим летом, ни в коем случае".

Кроме того, Де Лаурентис сообщил, что уже продлил контракт со Спаллетти.

"Я уже активировал опцию продления контракта со Спаллетти на следующий сезон", - отметил президент.

