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Барселона согласилась провести с клубом АПЛ обмен футболистами

Фати и Невеш могут поменяться командами.
Вчера, 22:47
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Барселона и Вулверхэмптон находятся в шаге от обмена футболистами. Об этом сообщает издание Diario Sport.

"Волки" предложили каталонцам хавбека Рубена Невеша и 30 млн евро за вингера Ансу Фати. "Сине-гранатовые" согласны на такой обмен, который может состояться в июне, чтобы помочь Барселоне выправить финансовую ситуацию.

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В свою очередь Фати пока не хочет покидать команду. Игрок пока не определился со своим будущим, однако заранее быть обменянным в другой клуб он также не собирается.

Отметим, Вулверхэмптон является единственным кандидатом на юного испанца. Другие команды опасаются высокой травматичностью футболиста.

В текущем сезоне на счету Фати четыре гола и три ассиста в 31 матче Ла Лиги.

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