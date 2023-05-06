Беллингем определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Манчестер Сити оказался вне гонки.
Хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Marca.
Манчестер Сити предлагал англичанину 15 миллионов евро в год чистыми по шестилетнему контракту, но 19-летний футболист выбрал Реал.
Беллингем и его агент в ближайшее время обсудят с мадридцами условия потенциального контракта. Переход может состояться уже в июне.
В текущем сезоне на счету англичанина пять голов и четыре ассиста в 29 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что определилась судьба Модрича в Реале.