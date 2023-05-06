iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Беллингем определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Манчестер Сити оказался вне гонки.
Вчера, 23:25
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Marca.

Манчестер Сити предлагал англичанину 15 миллионов евро в год чистыми по шестилетнему контракту, но 19-летний футболист выбрал Реал.

Беллингем и его агент в ближайшее время обсудят с мадридцами условия потенциального контракта. Переход может состояться уже в июне.

В текущем сезоне на счету англичанина пять голов и четыре ассиста в 29 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что определилась судьба Модрича в Реале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Реал Мадрид джуд беллингем

Статьи по теме

Реал обыграл Осасуну, завоевав Кубок Испании Реал обыграл Осасуну, завоевав Кубок Испании
Анчелотти: Я всегда думаю, что будущий финал может стать для меня последним Анчелотти: Я всегда думаю, что будущий финал может стать для меня последним
Лунин может сменить один испанский клуб на другой Лунин может сменить один испанский клуб на другой
Более 100 млн евро и солидная зарплата: Стали известны детали перехода Беллингема в Реал Более 100 млн евро и солидная зарплата: Стали известны детали перехода Беллингема в Реал
Помочь журналистам

Видео

Рома - Интер 0:2 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Рома - Интер 0:2 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:57
Реал обыграл Осасуну, завоевав Кубок Испании
Формула 100:30
Гран-при Майами: Перес победил в квалификации, Алонсо и Сайнс попали в тройку
Киберспорт00:14
ESL One Berlin Major 2023: Liquid сыграют с 9 pandas за выход в гранд финал
Вчера, 23:56
Европа23:56
Марсель с Малиновским на выезде уступил Лансу
Европа23:25
Беллингем определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Европа23:04
Рома - Интер 0:2 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Формула 122:49
Хэмилтон: Наше отставание от лидеров бьет под дых - у меня нет ожиданий от квалификации Гран-при Майами
Европа22:47
Барселона согласилась провести с клубом АПЛ обмен футболистами
Европа22:24
Милан - Лацио 2:0 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Европа22:21
Один из лидеров ПСЖ задумывается об уходе из клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK