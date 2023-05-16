Однако бразилец не нужен каталонцам.

Нападающий ПСЖ Неймар хотел бы вернуться в Барселону, утверждает Relevo.

То, что бразилец покинет парижский клуб этим летом, праткически решенный вопрос, так что Неймар связывался по поводу трансфера с Барселоной.

Однако руководство каталонцев заверило Неймара, что никто в клубе не рассматривает его возвращение. Таким образом, единственным вариантом для нападающего остается Челси.

Напомним, ранее главный тренер Ньюкасла Эдди Хау заявил, что клуб не будет подписывать Неймара.