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Неймар хотел бы вернуться в Барселону

Однако бразилец не нужен каталонцам.
Сегодня, 21:56
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар хотел бы вернуться в Барселону, утверждает Relevo.

То, что бразилец покинет парижский клуб этим летом, праткически решенный вопрос, так что Неймар связывался по поводу трансфера с Барселоной.

Однако руководство каталонцев заверило Неймара, что никто в клубе не рассматривает его возвращение. Таким образом, единственным вариантом для нападающего остается Челси.

Напомним, ранее главный тренер Ньюкасла Эдди Хау заявил, что клуб не будет подписывать Неймара.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона неймар ПСЖ

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