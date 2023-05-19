Фиорентина установила необычное достижение
Фиорентина под руководством Винченцо Итальяно совершила историческое достижение, пробившись в финал Лиги конференций.
Итальянский клуб стал первой в истории командой, которая играла в финалах четырех разных еврокубков.
Напомним, что 18 мая "фиалки" в экстратаймах одолели Базель и стали финалистами Лиги конферений, где сыграют против Вест Хэма.
В 1957 году Фиорентина играла в финале Кубка европейских чемпионов, где проиграла мадридскому Реалу 0:2.
Затем два года подряд, в 1961 и 1962 годах Фиорентина пробивалась в финал Кубка обладателей кубков, где обыграла Рейнджерс и проиграла Атлетико.
Также итальянский клуб играл в финал Кубка УЕФА в 1990 году, где уступил Ювентусу.
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