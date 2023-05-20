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Куртуа тренировался в общей группе Реала

Несмотря на недавние сообщения о травме, голкипер работал вместе с командой.
Сегодня, 16:42
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Основной вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа принимал участие в сегодняшней тренировке команды, занимаясь в общей группе.

Ранее сообщалось, что бельгийский голкипер получил повреждение трицепса, с которым играл в полуфинале Лиги чемпионов с Манчестер Сити (0:4), и мог пропустить ближайший матч чемпионата Испании с Валенсией, что давало бы шанс занять место в воротах "сливочных" Андрею Лунину.

Читай также: Еще один шанс для Лунина: Куртуа может пропустить концовку Ла Лиги из-за травмы

Как сообщает Football Espana, пока не известно, сыграет ли Куртуа против "летучих мышей" или все же ему предоставят отдых.

Отметим, что матч чемпионата Испании Валенсия - Реал состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 19:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

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