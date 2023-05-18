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Еще один шанс для Лунина: Куртуа может пропустить концовку Ла Лиги из-за травмы

Бельгиец играл против Манчестер Сити уже с повреждением.
Сегодня, 10:28
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Андрей Лунин может получить очередной шанс в основе Реала.

Как сообщает издание AS, голкипер "сливочных" Тибо Куртуа может пропустить остаток Ла Лиги из-за травмы трицепса, полученной в игре с Хетафе.

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Отмечается, что в матче против Ман Сити бельгиец играл с повреждением и медицинский штаб клуба спрашивал у него в перерыве, как он себя чувствует.

По информации источника, вратарю, скорее всего, предоставят отдых, как минимум, в следующем матче чемпионата Испании против Валенсии, который состоится уже в воскресенье 21 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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