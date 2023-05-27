Наполи продлил контракт с ключевым защитником

Наполи объявил о продлении контракта с центральным защитником Амиром Ррахмани.

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, новый договор 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года. Также соглашение предусматривает возможность его пролонгации еще на один сезон.

🤝 Prolungato il contratto di Amir Rrahmani fino a Giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028!



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💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QAv8eRGs4J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 26, 2023

Напомним, что Ррахмани выступает за Наполи с 2020 года. Игрок сборной Косово был основным исполнителем в неаполитанской команде в нынешнем чемпионском сезоне.

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В текущем сезоне защитник провел в составе партенопейцев 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что президент Наполи выбрал следующего тренера для команды.