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Наполи продлил контракт с ключевым защитником

Партенопейцы сохранили основного игрока из чемпионского состава.
Сегодня, 10:18
Амир Ррахмани / Getty Images
Амир Ррахмани / Getty Images

Наполи объявил о продлении контракта с центральным защитником Амиром Ррахмани.

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, новый договор 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года. Также соглашение предусматривает возможность его пролонгации еще на один сезон.

Напомним, что Ррахмани выступает за Наполи с 2020 года. Игрок сборной Косово был основным исполнителем в неаполитанской команде в нынешнем чемпионском сезоне.

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В текущем сезоне защитник провел в составе партенопейцев 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что президент Наполи выбрал следующего тренера для команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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