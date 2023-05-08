Манчестер Юнайтед начал переговоры по трансферу центрбека Наполи
Ким Мин Чжэ обойдется манкунианцам в 60 млн евро.
Манчестер Юнайтед намерен летом усилиться центрбеком Наполи Ким Мин Чжэ. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.
В случае, если "красные дьяволы" предложат 60 млн евро, неаполитанцы согласятся на трансфер. Переговоры между клубами уже начались.
Напомним, 26-летний корейский защитник был куплен за 18 млн евро минувшим летом у Фенербахче.
В текущем сезоне на счету Ким Мин Чжэ два гола и два ассиста в 33 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Спалетти может покинуть Наполи.