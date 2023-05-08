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Манчестер Юнайтед начал переговоры по трансферу центрбека Наполи

Ким Мин Чжэ обойдется манкунианцам в 60 млн евро.
Вчера, 20:29
Ким Мин Чжэ / Getty Images
Ким Мин Чжэ / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен летом усилиться центрбеком Наполи Ким Мин Чжэ. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

В случае, если "красные дьяволы" предложат 60 млн евро, неаполитанцы согласятся на трансфер. Переговоры между клубами уже начались.

Напомним, 26-летний корейский защитник был куплен за 18 млн евро минувшим летом у Фенербахче.

В текущем сезоне на счету Ким Мин Чжэ два гола и два ассиста в 33 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Спалетти может покинуть Наполи.

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